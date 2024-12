Criança de 1 ano morre afogada em comunidade rural de Cruzeiro do Sul

Uma tragédia abalou a comunidade Santa Rita, localizada às margens do Rio Liberdade, na zona rural de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na tarde de domingo (1º de dezembro).

Um menino identificado como Murilo dos Santos, de 1 ano e 10 meses, perdeu a vida após se afogar em um igarapé conhecido como Igarapé do Boi, próximo à residência de sua família.

Segundo os relatos, a criança saiu de casa enquanto a mãe estava ocupada com os afazeres domésticos. Ao notar sua ausência, familiares iniciaram as buscas, mas o menino foi encontrado já sem vida no igarapé.

Um tio retirou o corpo da água, e os familiares tentaram os procedimentos de reanimação orientados pelo Corpo de Bombeiros, mas não obtiveram êxito devido ao tempo prolongado de submersão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo número 193 por volta das 17h e se deslocou até a comunidade com o auxílio de um barqueiro local, devido à dificuldade de acesso.

Ao chegarem ao local, a equipe encontrou a criança sendo velada por familiares e amigos. O corpo foi levado para o IML de Cruzeiro do Sul, onde foi submetido à autópsia.

O tenente reforçou a necessidade de cuidado redobrado com crianças em residências próximas a corpos d’água.

Em menos de 15 dias, este é o quarto caso de morte por afogamento registrado no estado do Acre, evidenciando um alerta para os perigos em regiões com alta presença de rios e igarapés.