Criança indígena sofre choque de alta tensão e é transferida às pressas para o pronto-socorro de Rio Branco

Uma criança indígena de apenas 10 anos foi vítima de uma descarga elétrica de alta tensão na tarde desta terça-feira (17), na cidade de Boca do Acre, no interior do Amazonas, e foi transferida às pressas para o pronto-socorro de Rio Branco, no estado do Acre.

Segundo relatos da própria família, a criança estava brincando com um amigo dentro de casa quando o acidente aconteceu. Parte das casas em Boca do Acre são construídas em bases suspensas, entre 4 e 5 metros de altura do chão, devido às enchentes que são comuns na região. Com isso, os fios de alta tensão da via pública ficam muito próximos às janelas.

As crianças brincavam quando, de forma acidental, uma delas acabou empurrando a vítima, que tocou nos fios de alta tensão. A situação aconteceu rapidamente, mas a própria criança acidentada conseguiu soltar os cabos.

Vizinhos e familiares correram para socorrer a vítima e, com o auxílio de um táxi, levaram o menino até o Hospital Regional Maria Geny Lima. Após avaliação médica e devido à gravidade do estado da vítima, ele foi transferido às pressas para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável, mas com queimaduras de terceiro grau. O choque percorreu o corpo da criança e saiu pela perna direita.

No pronto-socorro de Rio Branco, ele será submetido a uma nova avaliação médica para verificar as reais condições clínicas do paciente.