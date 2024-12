Cruzeiro do Sul terá orçamento de quase R$ 410 milhões para o ano de 2025 após aprovação da LOA

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), formalizou nesta sexta-feira (27) a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025. O documento estabelece o planejamento financeiro do município no total de R$ 409 milhões, dividido entre os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as diretrizes da LDO municipal.

O orçamento fiscal, que receberá R$ 333 milhões, será direcionado a projetos e atividades administrativas, melhorias de infraestrutura e serviços essenciais. Enquanto o orçamento da seguridade social, no valor de R$ 76 milhões, atenderá áreas prioritárias como saúde pública e assistência social.

O Poder Executivo ficará encarregado de gerir a maior parte dos recursos, com um total de R$ 397 milhões. O Legislativo municipal terá R$ 12.750.702,00, valor correspondente aos repasses constitucionais do duodécimo, que serão transferidos até o dia 20 de cada mês.

A nova legislação também permite que a Prefeitura realize ajustes orçamentários, autorizando a abertura de créditos adicionais de até 25% do total aprovado, para suprir eventuais necessidades financeiras.