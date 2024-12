A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), liderada pelo presidente Minoru Kinpara, encerra 2024 com avanços no setor cultural do Acre. Com R$ 41 milhões investidos por meio das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, além do Fundo Estadual de Cultura, o estado fomentou atividades culturais em todos os municípios, revitalizou espaços e promoveu eventos com impacto social.

Entre as ações, destacam-se a revitalização de espaços como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Biblioteca Estadual Ancelmo Marinho Lessa, além do início do projeto “Cinema nos Bairros”, que visa realizar 60 apresentações em 2025. A FEM também organizou fóruns para discutir editais do Fundo Estadual de Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc, garantindo a participação de agentes culturais.

O Carnaval da Família e o Arraial Cultural destacaram a diversidade cultural do Acre, enquanto o Espaço Cultural da Calma, voltado para crianças com TEA, foi inaugurado em parceria com o Via Verde Shopping. Outro ponto foi o edital de Povos Originários da Lei Paulo Gustavo, com R$ 600 mil destinados a projetos indígenas, reforçando o compromisso com ações afirmativas.

Além disso, o Acre marcou presença na 4ª Conferência Nacional de Cultura, onde 40 representantes discutiram políticas públicas para o setor. A FEM também promoveu eventos como a Feira Delas com Elas, que valorizou empreendedoras locais, e a exposição Ocupação UrbanoMarginal, que trouxe reflexões no Museu dos Povos Acreanos.

Com ações planejadas para 2025, como o Festival da Canção e a revitalização de espaços como o Teatro Plácido de Castro, o governo do Acre, por meio da FEM, reafirma seu compromisso com a cultura, economia criativa e preservação da identidade histórica.

Entre julho e outubro de 2024, diversas iniciativas culturais aconteceram, com destaque para o Arraial Cultural no Calçadão da Gameleira, que incluiu apresentações de quadrilhas juninas e atividades de economia solidária. Em agosto, o Festival Internacional de Culturas Urbanas revitalizou o entorno do Ginásio Poliesportivo do bairro Seis de Agosto com um mutirão de grafite.

Outros eventos incluíram a Expoacre Juruá, com shows e atividades culturais locais, e a revitalização de espaços históricos, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Sala Memória em Porto Acre. A programação do mês das crianças trouxe atividades lúdicas em bibliotecas e museus.

Em setembro, a Expoacre contou com apresentações de bandas locais e nacionais. Em outubro, a FEM iniciou um dossiê para o reconhecimento do Novenário de Nossa Senhora da Glória como patrimônio imaterial. Diversos editais culturais, somando R$ 16,7 milhões, foram lançados ao longo do período, incentivando manifestações artísticas e culturais em todo o estado.

Em novembro, o Festival Pachamama promoveu o cinema latino-americano e amazônico em cidades do Acre, Bolívia e Peru, enquanto o curta-metragem Minha Mãe Mentiu estreou em Rio Branco, abordando realidades sociais locais.