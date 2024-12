O natal está se aproximando e uma das principais marcas da festividade são os enfeites, tanto na árvore de Natal, quanto ao redor da casa, que embelezam e criam o clima mágico dos feriados de fim de ano.

Para aqueles que querem subir o nível da ornamentação em 2024, o Shopping do Lar, que atua no mercado desde 2019, está com 20% de desconto em diversos itens, como pisca-pisca de LED, enfeites nevados para combinar com a estéticas do momento, além das tradicionais bolas de árvores de natal, para deixar a sua mais colorida.

O Shopping do Lar conta com três unidades espalhadas pela cidade, sendo uma na rua Marechal Deodoro 244, no Centro; outra na rua Quintino Bocaiúva, 1323, no Bosque e por fim a unidade próximo a AABB, na rua Isaura Parente 3148.

De acordo com a equipe, a expectativa de vendas é que supere em 40% as vendas do ano anterior. As lojas do Centro e do Bosque contam com 20% de desconto em todos os itens do estoque, enquanto a unidade próximo a AABB conta com desconto de 20% apenas nos itens natalinos.

CONFIRA: