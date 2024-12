Diplomação dos eleitos em Sena Madureira define cenário político para 2025

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) realizou, nesta segunda-feira (16), a diplomação dos políticos eleitos em Sena Madureira nas eleições de outubro. Ao todo, 13 vereadores, sendo 10 homens e 03 mulheres, além do prefeito e do vice-prefeito eleitos, receberam os diplomas que os habilitam para exercer os cargos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Além dos representantes de Sena Madureira, também foram diplomados vereadores e prefeitos eleitos dos municípios vizinhos de Santa Rosa e Manoel Urbano, em uma cerimônia que simboliza a conclusão do processo eleitoral e o início de um novo ciclo administrativo.

Base do prefeito Mazinho ganha destaque

Entre os diplomados para a Câmara de Vereadores, 07 integram a base política do atual prefeito Mazinho Serafim. Esse grupo pode desempenhar um papel decisivo na composição da nova presidência do Legislativo municipal, cuja eleição está marcada para o início de janeiro.

Caso permaneçam unidos, os 07 vereadores poderão eleger o próximo presidente da Câmara, garantindo uma maioria estratégica e possibilitando maior fiscalização sobre o Executivo.

No entanto, um possível rompimento na união desse grupo desencadeia uma mudança de alinhamento e poderá beneficiar o prefeito eleito, alterando o equilíbrio de forças na Câmara Municipal.

Disputa pela presidência da Câmara

A presidência da Câmara é vista como peça-chave no cenário político local. Além de ditar o ritmo das atividades legislativas, o presidente terá influência direta sobre as pautas debatidas e sobre a relação entre o Legislativo e o Executivo.

O resultado da votação para a presidência, que acontecerá em janeiro, será determinante para os rumos políticos de Sena Madureira nos próximos quatro anos. A expectativa é de que o desfecho das articulações nos bastidores venha a público somente no dia da eleição interna da Casa.

Com as atenções voltadas para esse processo, o início de 2025 promete ser marcado por disputas estratégicas e decisões que definirão o futuro político do município.