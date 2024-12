Diretoria do Santa Cruz dispensa o meia Carioca e aumenta as cobranças

O meia Carioca, uma das principais contratações para a disputa da Copa São Paulo de 2025, foi dispensado pela diretoria do Santa Cruz. O atleta não seguiu a conduta exigida pelo clube fora dos gramados.

“Vivemos um problema seríssimo no início do ano e temos uma cartilha para os nossos atletas. O atleta não vinha cumprindo o exigido e por isso resolvemos liberá-lo”, comentou o presidente do Santa Cruz, Denny Souza.

Mais um trabalho

O técnico Pedro Balú comanda na tarde desta sexta, 13, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu, um treino tático e vai realizar ajustes na equipe.

“Vamos realizar mais um amistoso neste sábado e precisamos seguir melhorando a equipe em todos os setores. Temos metas na Copinha e existe a necessidade de se chegar no melhor nível”, afirmou o treinador.

Estreia no dia 3

O Santa Cruz estreia na Copa São Paulo no dia 3 de janeiro contra o Oeste, de São Paulo, na Arena Barueri