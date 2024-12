Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul; rede de entorpecentes alcança até monitorados por tornozeleira

Na noite de terça-feira (3), a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul desmantelou uma nova tentativa de tráfico de drogas na cidade, prendendo duas mulheres, I.R.S. e M.I.N., com 150 gramas de maconha. O caso chama atenção por revelar uma rede de entorpecentes que alcança até pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica.

A guarnição da PM realizava patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas quando identificou as mulheres em atitude suspeita. I.R.S. tentava se desfazer de uma bolsa, enquanto M.I.N. demonstrava intenção de fuga. Ao serem abordadas, as mulheres negaram ter qualquer item ilícito em suas bolsas, mas a busca realizada pela PM revelou a presença de 150 gramas de maconha e outro tipo de entorpecente.

O capitão Robson Belo, subcomandante da PM de Cruzeiro do Sul, destacou que uma das mulheres já havia sido abordada anteriormente junto com seu cônjuge, que está monitorado por tornozeleira eletrônica. O fato revela uma rede de tráfico de drogas que atinge pessoas que deveriam estar sob controle, demonstrando a complexidade do combate ao crime organizado na região.

A prisão das mulheres e a apreensão das drogas evidenciam a persistência do tráfico de entorpecentes em Cruzeiro do Sul. A Polícia Militar reforça o compromisso com o combate ao crime e solicita a colaboração da população para denunciar qualquer atividade suspeita.