Durante confusão em farmácia de Rio Branco, militar aposentado e filho PM sacam arma para coronel

Uma confusão em uma farmácia de Rio Branco que ocorreu na tarde deste sábado (28), quase termina em tragedia após um militar aposentado e seu filho da Polícia Militar (PM) terem sacado e apontado suas armas para um coronel que estava no estabelecimento.

Segundo um vídeo que circula nas redes sociais, os envolvidos na briga afirmam que tudo ocorreu por um desentendimento para o atendimento no local.

O tenente-coronel reformado Nonato, e seu filho, identificado por Israel, lotado no 1º Batalhão da PM, entraram na confusão após o idoso tentar furar a fila para fazer um exame de Covid-19.

Após receber a explicação de que o atendimento era realizado alternando entre prioridades e clientes comuns, o militar aposentado teria se irritado e se negou esperar sua vez, ocasionando o que ocorre nas imagens, com pai e filho com as armas em punho.

O coronel identificado como Estevão, estava na fila aguardando com a mulher quando tentou organizar a situação. Uma pessoa que grava o vídeo chora com o desespero da situação.

Ainda de acordo com informações preliminares, os dois foram conduzidos por uma guarnição da PM e tiveram as armas apreendidas.

Veja o vídeo: