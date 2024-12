Eleições: Em Sena, prefeito, vice-prefeito e vereadores serão diplomados no próximo dia 10

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já definiu a data de diplomação dos candidatos eleitos em outubro deste ano em Sena Madureira. Aguardada com grande expectativa, a cerimônia será realizada na próxima terça-feira (10), às 16 horas, no auditório da Escola Municipal Messias Rodrigues de Souza.

A diplomação se configura como um passo importante para os vencedores, antecedendo a posse.

Na ocasião serão diplomados o prefeito eleito Gerlen Diniz (PP), o vice-prefeito eleito, Elvis Dany (MDB), além dos vereadores: Menandro (PSD), Lays Mayra (PSD), Dr. Maycon Moreira (PSD), Carlos Beliza (PSD), Pantico (PP), Charmes Diniz (PP), Francisco Maia (PP), Denis Araújo (PP), Ivoneide Bernardino (PL), Tom Cabeleireiro (PL), Real (PL), Helissandra Matos (MDB) e Obede da v5 (Republicanos).

Também receberão diplomas os candidatos que ficaram como suplentes de cada partido.

Neste ano, as eleições em Sena Madureira foram marcadas pelo acirramento entre os grupos de Gerlen Diniz e Mazinho Serafim. Dessa vez, Gerlen levou a melhor e conquistou a preferência da maior parte do eleitorado, vencendo o pleito com 13.391 votos. Gilberto Lira, que foi candidato a prefeito apoiado por Mazinho, obteve 11.293 votos.

Nesse âmbito, a partir de 2025 a cidade de Sena Madureira estará sob novo comando.