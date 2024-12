Em Brasília, Mailza busca liberação de emendas para a assistência social no Acre

A vice-governadora do Acre, Mailza, cumpriu agenda em Brasília nesta terça-feira, 17, no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em reunião com o secretário-executivo e o coordenador-geral de Sistemas Locais de Abastecimento Alimentar, Paulo Sérgio Cândido Alves, Mailza tratou da liberação das emendas destinadas enquanto senadora e buscou apoio para fortalecer a assistência social no estado.

Além da liberação dos recursos, Mailza apresentou propostas para a implantação de cozinhas solidárias nos municípios de difícil acesso, como Santa Rosa, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, e também em Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá. A vice-governadora também solicitou apoio para a criação de hortas comunitárias e a instalação de cisternas em aldeias indígenas do Acre, com o objetivo de promover segurança alimentar e qualidade de vida nas comunidades mais vulneráveis.

“Como vice-governadora, ex-senadora e atual secretária de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos, sigo com o compromisso de garantir que cada recurso e programa chegue onde realmente importa: nas mãos das pessoas que mais precisam, afirmou Mailza Assis.

O deputado estadual Zezinho Barbary, que participou da agenda, reforçou a parceria:

“O trabalho conjunto fortalece as políticas públicas no Acre. Essa articulação com o governo federal é fundamental para ampliar o alcance dos programas e beneficiar as comunidades mais isoladas do estado.”

Mailza agradeceu ao deputado Zezinho Barbary pela parceria e destacou que a articulação com o governo federal será constante para garantir avanços na assistência social, segurança alimentar e inclusão das comunidades mais carentes do Acre.