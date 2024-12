Emoção e homenagens marcam missa de 7º dia da morte do empresário Rodrigo Pires

Familiares e amigos de Rodrigo Severiano Pires, 36 anos, que morreu durante um trágico acidente no último dia 19 , celebraram a missa de sétimo dia de seu falecimento na paróquia Santa Inês, no bairro Bosque , com muita emoção e saudade neste Natal, dia 25.

O acidente que vitimou Rodrigo ainda está sob investigação da perícia. Sabe-se, pelas primeiras informações, que o jovem chegou a sair da pista na sua mão e ao tentar retornar para a estrada, acabou invadindo a contramão e sendo atingido pela carreta tipo prancha.

Segundo informações , é proibido o tráfego de carretas desse modelo após as 18, assim como outras possíveis irregularidades na carreta, que já estão sendo verificadas pela PRF. A família aguarda pela conclusão da perícia.