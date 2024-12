Enfermeiros adotam bebê prematura que conheceram na UTI onde trabalham

Amor, coragem e superação marcaram a história de Taylor e Drew Deras, um casal de enfermeiros que transformou a vida de uma bebê prematura. A menina, nasceu de apenas 23 semanas, chegou ao hospital em estado crítico e foi abandonada pela mãe biológica. Enquanto lutava pela vida na UTI neonatal, Ella encontrou no casal a família mais linda que ela poderia ter na vida.

Durante o tempo em que Ella ficou internada, Taylor e Drew se aproximaram da bebê, criando um vínculo que foi além do profissional. Com a permissão da mãe biológica e após um longo processo de adoção, a menina se tornou oficialmente filha do casal em 2023. Hoje, aos 2 anos, a garotinha cheia de energia e determinação continua surpreendendo a todos com suas conquistas.

A história, que emocionou o mundo ao viralizar em 2024, continua a inspirar milhares de pessoas. O Só Notícia resgata esse caso inesquecível para aquecer seu coração neste fim de ano.