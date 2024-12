“Estou na minha melhor fase”, diz Virginia sobre carreira e vida pessoal

Virginia celebrou a conquista dos seus 50 milhões de seguidores nas redes sociais com um grande evento realizado na Casa Fasano, em São Paulo, nesta quarta-feira (18/12). Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a apresentadora do SBT, hoje com 25 anos, disse que está no melhor momento da sua vida e carreira.

Virginia encerra o ano de 2024 milionária, com um programa semanal no SBT, casada, feliz profissionalmente e com 3 filhos que também fazem sucesso na internet.

“Graças a Deus, estou bem demais, estou assim na melhor fase, estou grata a Deus, todos os dias. Assim, não poderia estar melhor. Estou na minha melhor fase com certeza e a gente vai finalizar o ano com chave de ouro com essa festa. Dois mil e vinte e cinco é nosso, toda honra e glória a Deus”, afirmou.

Com os 50 milhões de seguidores, Virginia irá manter o conteúdo da mesma forma e continuar publicando sobre o seu dia a dia. Para ela as redes sociais são extensões da sua vida.

“Eu estou feliz assim. Eu falo que story não é trabalho pra mim, trabalho pra mim não é nem as promoções que eu posto lá. Trabalho pra mim é sair de casa, sair de casa também é trabalho, gravar SBT, fazer uma campanha. Isso pra mim é trabalho. Agora, story, feed, enfim, as outras redes sociais, pra mim, é a minha vida”, revelou.