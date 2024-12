Ex-Chelsea anuncia saída do Galatasaray e detona técnico: ‘Nunca vi um treinador tão ruim. Me arrependo de ter vindo’

— Já informei à diretoria do Galatasaray que deixarei o clube em janeiro. Eles não me perguntam mais nada; estou fazendo o que quero. Nunca encontrei um técnico tão fraco quanto Okan Buruk. O Galatasaray pode conquistar o título? Não me importa nem um pouco… — afirmou Ziyech, que tem contrato até final de junho de 2025.

— Para mim, o Galatasaray é um clube acabado. Não quero mais jogar aqui. Vou embora em janeiro. Não me importo com nada, só quero que me deixem em paz, aconteça o que acontecer. Eu me arrependo de ter vindo para cá — lamentou o marroquino.