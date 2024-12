EXCLUSIVO: saiba quem são os influencers alvos de operação da polícia que investiga jogos de azar no Acre

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação “Hunter Tiger”, que mirou em influenciadores envolvidos em jogos de azar no Acre.

A operação tem o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar e realização irregular de rifas.

VEJA MAIS: VÍDEO: Polícia apreende carros e motos de envolvidos em jogos de azar no Acre; um foi preso

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ), com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF). Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e valores, além de ações específicas envolvendo semoventes.

Foram mobilizados cerca de 60 policiais civis e foi realizada em Rio Branco, Epitaciolândia, Xapuri e Bujari, no Acre, e também nos estados de Alagoas e Paraíba.

Entre os materiais apreendidos estão celulares, veículos, computadores e até uma roleta usada em sorteios irregulares. Durante as diligências, uma pessoa foi presa em um dos alvos, pois possuía mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Manaus, sendo suspeita de integrar uma facção criminosa. No entanto, essa prisão não está diretamente ligada à operação Hunter Tiger.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, destacou a continuidade das ações de grande impacto realizadas pela PCAC desde o início do ano. “A Polícia Civil do Acre tem se dedicado a desarticular esquemas criminosos que prejudicam a economia e a sociedade como um todo. Essa operação reafirma nosso compromisso com a aplicação da lei e a proteção dos cidadãos,” afirmou.

Já o delegado Igor Brito, titular da DEFAZ e responsável pela operação, ressaltou o empenho das equipes durante as investigações. “Essa é uma ação complexa que envolve diversas frentes de apuração, desde crimes financeiros até atividades ilícitas que têm impacto direto na sociedade. Estamos interrogando os investigados e analisando os materiais apreendidos para aprofundar as responsabilidades,” declarou Brito.

Quem são os investigados?

O ContilNet apurou e recebeu com exclusividade alguns nomes dos influenciadores alvos de investigação durante a operação.

Entre eles está a influenciadora Thais Aruna, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. No perfil, ela se denomina como ‘The Star of Acre’.

Horas antes da operação, ela chegou a divulgar nos stories os ganhos recentes com os jogos.

Outra influenciadora investigada é ‘Michelle Japa’. Conhecida no mundo dos ‘slots’, ela tem quase 200 mil seguidores nas redes sociais. Ela também divulgou os jogos horas antes da operação ser deflagrada. Os ganhos foram superiores a R$ 1.200,00.

Michelle recentemente ostentou viagens para Dubai, Londres e Maldivas.

O ContilNet também apurou que Davi Bessa é outro influenciador presente na lista dos investigadores.

Ele também costuma publicar vídeos e fotos de viagens nas redes sociais.

O que dizem os influenciadores?

O ContilNet tentou contato com os três influenciadores citados na reportagem para tentar uma versão de cada um. Até a publicação, não obtivemos resposta. O espaço segue aberto.