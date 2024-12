Famílias se reúnem na Praça da Revolução, em Rio Branco, para o acender das luzes de Natal

O clima de Natal já toma conta de Rio Branco neste sábado (7), com a chegada de famílias à Praça da Revolução para prestigiar o acender das luzes do “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”, evento organizado pela Prefeitura da Capital acreana.

Desde o fim da tarde, famílias começam a ocupar os espaços da praça, aguardando com entusiasmo o início da programação especial, marcada para as 19h. Crianças, jovens e idosos já aproveitam para registrar o momento em fotos. Um dos locais mais prestigiados é a “Casinha do Papai-Noel.

“É um momento de alegria e união. Trouxe meus filhos para vivenciarem esse clima de Natal e para começarmos o mês de dezembro celebrando o que há de mais importante: a esperança e o amor em família”, disse a dona de casa Maria Sebastiana, enquanto aguardava o início do evento junto com a família.