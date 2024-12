Fenômeno “dust devil” causa redemoinho e assusta moradores de Chapecó; veja vídeo

Um fenômeno conhecido como “dust devil”, um redemoinho de poeira, se formou em Chapecó, no Oeste catarinense, nesta segunda-feira (23), assustando moradores. A passagem do fenômeno, mesmo que breve, causou estragos ao telhado do barracão de um supermercado e em duas casas. Uma moradora flagrou o ocorrido (assista abaixo).

O meteorologista Piter Scheuer explica que é comum que estes redemoinhos se formem quando o ambiente atmosférico fica seco e há uma diferença de ventos nas primeiras camadas da atmosfera. Quando isso ocorre, um vórtice se forma criando um cone com metros de altura.

— É comum nessa época do ano — explica o meteorologista.

Vídeo mostra o “dust devil” em atuação

A Defesa Civil de Chapecó informou que não foi notificada, mas, nesta terça-feira (24), equipes foram até o supermercado avaliar os danos, segundo Luciano Hüning, coordenador da Defesa Civil de Chapecó. Além disso, nesta terça, responsáveis pelo estabelecimento consertaram o telhado, trocando as telhas quebradas.

— Defesa Civil no local, avaliando os danos materiais. Os proprietários já providenciaram a reposição de telhados. Sem feridos, apenas um grande susto para as pessoas daquela rua, daquele bairro — afirma Hüning.

*Com informações de Simone Philipsen, da NSC TV.