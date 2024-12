O fim de ano se aproxima e com isso as famílias começam a se organizar para a virada de 2024 para 2025. Visando dar mais uma opção de entretenimento para a data, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre, prepara o Réveillon da Família.

“A realização do Réveillon da Família, em Cruzeiro do Sul, tornou-se uma tradição. As edições anteriores da festa foram um sucesso, em função da estrutura oferecida pelo governo do Estado, e, por isso, temos a expectativa de que este ano a festividade será muito melhor”, destaca Luiz Cunha, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs).

A Arena do Juruá vai receber dois shows nacionais, que devem embalar a virada de ano de aproximadamente 40 mil pessoas, sendo eles Tarcísio do Acordeão e Chicão dos Teclados.

O evento contará ainda com atenção especial para o trânsito e segurança. A Secretaria de Mobilidade de Trânsito (Semtrans) realizará uma operação especial, para otimizar os trajetos que darão acesso até o local dos shows, como tentativa para evitar engarrafamentos.

Além disso, a Polícia Militar vai estar atuando com mais atenção na cidade, visando a tranquilidade durante a festividade. Rondas serão realizadas durante o evento para coibir práticas criminosas.