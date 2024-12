O natal vira temática para muitas coisas conforme a sua data se aproxima, e na capital do estado do Acre, Rio Branco, uma casa noturna decidiu inovar na hora de atrair a atenção do público utilizando a imagem do bom velhinho.

Em parceria com o Studio Beer, a Like Produções vai realizar, neste fim de semana, no dia 21 de dezembro, às 23 horas, a festa Happy Holly-Gays, para comemorar o natal em grande estilo. Mas o Natal não seria completo sem um Papai Noel para chamar de seu, e pensando nisso, quem for curtir a noite é convidado a se fantasiar como Papai Noel Gay e participar do concurso que vai escolher.

Os vencedores, além da glória do título, vão ganhar premiações. O primeiro lugar vai levar R$150 para casa, mais um drink por conta da casa, já o segundo embolsa R$100 e também tem direito a um drink, já o terceiro não vai poder beber de graça, mas vai levar R$50. A noite vai ser animada pela Dj Lily, Dj Lunnar e DJ Aldine.

Para aqueles que tiverem interesse em participarem do concurso, basta realizar a inscrição através do telefone: 68 99257-4325.

Veja vídeo: