Festa entre funcionários da família real britânica termina em ‘pancadaria’

O Palácio de Buckingham, instituição responsável pela família real britânica, anunciou que vai iniciar investigações sobre uma festa da equipe que teve ‘pancadaria’. A informação foi revelada ao jornal britânico, The Sun.

A situação aconteceu no início da semana quando os funcionários da família real compareceram a uma recepção no Palácio de Buckingham e, em seguida, foram para um bar na região. Contudo, no segundo local, os funcionários se desentenderam e houve ‘copos atirados e troca de socos’.

A Polícia foi chamada ao local e as autoridades prenderam uma mulher de 24 anos por suspeita de agressão, danos criminais, embriaguez e desordem no bar. “Houve um chamado e os policiais foram a um bar na Victoria Street, após relatos de que um cliente havia quebrado copos e tentado agredir um membro da equipe”, afirmou um porta-voz da polícia.

Após receber um aviso de penalidade por desordem, a mulher foi liberada na quarta-feira (11). Com a repercussão do caso, a instituição da família real britânica se pronunciou sobre o ocorrido.

“Embora tenha sido uma reunião social informal, e não uma festa de Natal oficial do Palácio, os fatos serão totalmente investigados, com um processo disciplinar robusto seguido em relação aos funcionários e a ação apropriada tomada”, disse o comunicado.

*Com informações da CNN Brasil