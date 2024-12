Filha de Chico Mendes diz que avanço da soja acelera desigualdades no Acre: “Perigo”

A filha do ambientalista Chico Mendes, Angela Mendes, concedeu uma entrevista exclusiva ao site Brasil de Fato. Neste domingo (15), o seringueiro completaria 80 anos. O Comitê que leva o seu nome promove uma semana especial com uma vasta programação em Xapuri, onde o ativista nasceu e morreu.

Angela falou sobre o avanço da soja no Acre como uma “ameaça” às reservas extrativistas. Além disso, destacou a relação entre desigualdade social e o agronegócio.

“A soja é concentradora de terra e acelera ainda mais o aumento das desigualdades sociais e a violência contra populações no entorno”, afirma Angela, em defesa da Moratória da Soja, um pacto firmado em 2006 entre empresas que se comprometem a não comprar o produto de fazendas com lavouras em áreas abertas após 22 de julho de 2008 na Amazônia. A medida tem sido alvo de ataque por membros da bancada ruralista.

“A gente tem que Celebrar que Chico, por mais que a gente saiba que o corpo dele descansa, ele deixou tantas sementes que hoje a gente se inspira nele para fazer coisas para pensar coisas. A luta continua e a gente continua também enfrentando, com os instrumentos, a gente também vai inventando”, acrescentou a filha de Chico Mendes.

VEJA, NA ÍNTEGRA, A ENTREVISTA DE ANGELA MENDES AO BRASIL DE FATO:

Brasil de Fato: De que modo a moratória da soja auxilia na proteção de territórios protegidos?

Angela Mendes: A intenção, na verdade, é que a moratória se apresente como um instrumento que impeça os fazendeiros de invadir, por exemplo, áreas da resex para plantar soja, né? Para desmatar e plantar soja. Mas a gente tem percebido que a soja tem tomado conta da paisagem do Acre. Quando você vai de Rio Branco para Xapuri, para Brasiléia [município do Acre], você só encontra agora plantio de soja. Por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes tá rodeada por fazendas e a soja tá chegando cada vez mais perto. Mas antes da soja chegar dentro da resex, já tá chegando os impactos dos agrotóxicos que eles usam para combater as pragas. Em 2022, nós denunciamos o uso de agrotóxico para o Ministério Público Federal (MPF) nas bordas da resex. Esse agrotóxico estava impactando na plantação de feijão e tem gente que sentiu a presença nas nascentes também, sentiu a consistência da água diferente. Então existe uma ameaça, um risco muito forte de que cada vez mais a soja possa avançar para dentro da resex, assim como gado avança em alguns lugares.

Você avalia que, se não tivéssemos a moratória, o cenário seria pior?

Estaria bem pior, por todos os incentivos. O governo aqui é do agronegócio, a bancada legislativa, boa parte dela, também é. Então a gente tem um cenário propício para isso, né?

Você informa que a soja impulsiona desigualdades. Pode falar mais sobre isso?

Ela [a soja] concentra terra. Precisa de muita terra, né? E a gente sabe que, em vários lugares, a terra é conquistada com muita violência. À medida que os grandes latifundiários vão enricando, eles vão, logicamente, impactando as pessoas que estão ao lado, sem essa preocupação com a forma como eles usam agrotóxico, na forma como eles contaminam o solo, os rios, o ar e as pessoas ao redor. Principalmente se forem pequenos proprietários, muitas das vezes tem que abandonar o seu pedaço de terra em busca de paz ou saúde, né? Eu acho que isso acaba fazendo com que quem já tem muito lucro, e não tá preocupado com quem está ao seu redor, fique cada vez mais rico. E as pessoas às vezes têm que se desfazer daquilo que lutou a vida toda para manter, um pedacinho de terra, porque de alguma forma foi impactado com isso também.

Nós vemos, com dados, a soja avançando para áreas onde antes não havia esse cultivo, como Acre e Rondônia. Há limites para esse avanço?

A sensação é bem ruim mesmo, porque, por exemplo, aqui no Acre, a gente só conhecia o desmatamento para pasto de boi e, assim mesmo, já é muito difícil lutar contra isso, né? Agora vem a soja com tudo que ela traz. Por exemplo, essa coisa da contaminação, parece que ninguém olha, porque é uma coisa que está invisível e que só vai ser vista quando as pessoas começarem a aparecer doentes, né? Então a soja apresenta um perigo além. Porque além daquilo que a gente vê, tem o que a gente não vê, mas que a gente vai sentir na carne. Quer dizer, já estamos sentindo agora. Já tem gente, muita gente, intoxicada aqui, contaminada. Se a gente continuar nesse ritmo, daqui a dez anos, quantas pessoas mais vão apresentar problemas de saúde? O perigo da soja, além de incentivar e impulsionar a violência, também nos deixa com a sensação de que o perigo é só esse, enquanto o perigo tá ali também invisível nos rondando, seja através das várias contaminações do ar, do solo, da água. E é preciso a gente ter bastante atenção sobre isso.

Você gostaria de acrescentar algo?