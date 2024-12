Filho de vereador atira para o alto durante festa e atinge coluna de jovem

O filho de um vereador, de 29 anos, está sendo procurado pela polícia suspeito de dar tiros para o alto durante uma festa e atingir a coluna de um jovem de 17 anos, que está internado em estado grave e pode ficar paraplégico. O caso ocorreu em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (29).

O evento de confraternização acontecia em um haras, quando, segundo a polícia, o suspeito decidiu comemorar, dando tiros para cima. No momento, as pessoas que estavam no local notaram que um dos convidados começou a sangrar na região da coluna, na altura do pescoço.

O jovem foi levado às pressas já em estado grave para a UPA da cidade, com uma perfuração nas costas. Além disso, o pulmão teria sido atingido, a vítima teve que ser entubada e corre o risco de perder o movimento das pernas. O rapaz permanece internado em um hospital na cidade de Patos de Minas, para onde foi transferido.