Flu e Bragantino vencem e decisão no Z-4 fica para última rodada

No Maracanã, o Fluminense recebeu o Cuiabá pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo vencendo o confronto por 1 x 0, o Tricolor Carioca não se livra do rebaixamento por conta da vitória do Bragantino por 2 x 1 na Ligga Arena diante do Athletico-PR.

Com a vitória, o Fluminense rebaixou o Criciúma e subiu para a 15ª posição com 43 pontos, mas ainda não está livre do rebaixamento. Na Ligga Arena, o Bragantino bateu o Athletico-PR, subindo para a 17ª colocação com 41 pontos, deixando o Furacão em 16º com 42. Assim, a decisão na luta contra o descenso fica para a última rodada.

Na 38ª rodada do Brasileirão, neste domingo (8/12), o Fluminense enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, o Bragantino recebe o Criciúma, que já está rebaixado, enquanto o Furacão visita o Atlético-MG, que dependendo dos resultados do dia também corre risco de rebaixamento.

No Maracanã, o Flu começou melhor. A primeira finalização do Fluminense foi com um minuto de jogo com Cano. O atacante argentino recebeu de Martinelli na entrada da área e, de primeira, virou chutando para fora.

Aos 11 minutos o Cuiabá respondeu. Em chute de Ramón, lateral-esquerdo do Dourado, de fora da área, o goleiro Fábio espalmou para a linha de fundo.

E o jogo parecia que ficaria bom para o Fluminense aos 27 minutos, quando em jogada dentro da área, o meio-campista Lima sofreu pênalti de Walter ao ser acertado na cabeça pelo o goleiro. No entanto, na cobrança, John Arias bateu para a defesa do goleiro do Dourado.

O final do primeiro tempo ainda reservou um belo chute de Clayson batendo forte de fora da área, obrigando Fábio a espalmar para escanteio.

Voltando do intervalo, Mano Menezes tirou o volante Martinelli para dar lugar a Keno, que entrou colocando fogo no jogo. Em bela jogada do atacante pela esquerda, Keno cruzou para Serna bater de primeira dentro da área, obrigando Walter a oporar um milagre.

E teve mais Fluminense no ataque buscando o segundo. Keno recebeu de Arias e finalizou da entrada da área no travessão de Walter.

De tanto martelar o Dourado, o Fluminense abriu o placar. Após chute de Keno, Walter espalmou nos pés de Serna, que só teve o trabalho de bater de primeira para marcar o gol Tricolor.

Confira os melhores momentos da vitória do Tricolor:

Massa Bruta respira

O triunfo do Bragantino aconteceu de forma emocionante. O Massa Bruta saiu na frente com Eduardo Sasha, tomou empate e, aos 36 minutos do segundo tempo, Sasha, novamente, marcou o gol da vitória e da esperança.

Confira os melhores momentos do jogo:

No fim da partida, revoltada com o resultado, a torcida do Athletico-PR ameaçou invadir o gramado da Ligga Arena, gerando tumulto no estádio.