Em um momento delicado da carreira por conta das lesões que vem sofrendo, o atacante Neymar parece manter um objetivo claro para o futuro: a disputa da Copa do Mundo de 2026. Afastado dos gramados depois de sentir um problema na coxa logo após o retornar de outra lesão, no joelho, o jogador foca em voltar a jogar em alto nível para contribuir com a Seleção Brasileira.

A declaração foi feita por Neymar em entrevista ao programa Bartoli Time, de uma emissora francesa.

“Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube”, destacou.

Neymar voltou a jogar em outubro, depois de ficar um ano afastado por conta da lesão no joelho sofrida durante uma partida com o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Logo na segunda partida após o retorno com a camisa do Al-Hilal, Neymar sentiu a coxa e foi substituído.

Titular nas Copas de 2014, 2018 e 2022, Neymar deve chegar para a disputa da próxima aos 34 anos. A expectativa é de que o atacante esteja disponível para defender a Seleção pelas Eliminatórias. Em março, o Brasil encara Colômbia e Argentina pela rodada da competição que dá vaga na Copa do Mundo.