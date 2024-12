Football Manager 2024: 10 times para se desafiar e chegar à glória

O Braga nos últimos anos se consolidou como a quarta força do futebol português, mas nunca conquistou o campeonato nacional em sua história. O desafio do jogador será mudar isso e dar fim ao domínio de Benfica, Porto e Sporting, que monopolizam o troféu do campeonato português desde 2001. Para alcançar o sucesso, o player terá que criar a estratégia de jogo certa e identificar bons atletas em mercados alternativos para desafiar seus rivais. Com um orçamento de cerca de R$ 21 milhões, o Braga conta com uma verba que é possível melhorar posições carentes do elenco ao apostar em atletas que podem render uma boa quantia de dinheiro com uma venda futura.