Forbes lista brasileira entre as mulheres mais poderosas do mundo

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi destacada como uma das mulheres mais poderosas do mundo pela revista Forbes, ocupando a 18ª posição no ranking de 2024. Ela é uma das poucas brasileiras na lista e, em 2023, havia alcançado a 24ª colocação, sendo um dos principais destaques da edição daquele ano.

No topo do ranking, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, foi eleita pela terceira vez consecutiva como a mulher mais poderosa do mundo. Reeleita em julho para um segundo mandato de cinco anos, Ursula é a primeira mulher a liderar a Comissão Europeia.

Nomeada em julho de 2019, Ursula von der Leyen chefia o braço executivo da União Europeia (UE). Antes disso, de 2005 a 2019, foi integrante do gabinete da ex-premiê alemã Angela Merkel, ocupando o cargo de ministra da Defesa nos últimos seis anos.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, ocupa a segunda posição na lista. Juntas, Ursula e Christine influenciam o destino de 450 milhões de cidadãos e administram a economia de US$ 18 trilhões do bloco europeu.

Em terceiro lugar, está a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que lidera a terceira maior economia da União Europeia.

Outro destaque é Claudia Sheinbaum, presidente do México, que aparece em quarto lugar. De acordo com a revista, Sheinbaum é a primeira mulher a assumir a presidência mexicana, liderando um país com 200 anos de história e a 15ª maior economia mundial, em um contexto de transformação regional.

As cantoras Taylor Swift e Beyoncé também figuram na lista, ocupando o 23º e o 43º lugares, respectivamente. A Forbes destaca que Taylor Swift não apenas quebra recordes com sua turnê bilionária “The Eras Tour”, mas também redefine a economia da indústria musical, remodelando as estratégias de propriedade e turnês para os artistas.

Primeira mulher a liderar o Banco do Brasil

Tarciana Medeiros fez história em 2023 ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência do Banco do Brasil (BB), instituição com 215 anos de história e o segundo maior banco da América Latina. Antes disso, ela foi responsável pelo escritório de varejo da empresa.

Reconhecida por sua atuação em políticas ambientais, Tarciana discursou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano passado, ressaltando a importância de ampliar os investimentos em negócios sustentáveis. Em 2023, também anunciou uma parceria entre o Banco do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o objetivo de investir US$ 250 milhões em projetos de energia renovável e infraestrutura sustentável.