Fungo causador da Histoplasmose é identificado em morcegos no Acre, aponta estudo

Uma pesquisa realizada pelo pesquisador Jhonatan Henrique Lima da Rocha, do mestrado em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia da Universidade Federal do Acre (Ufac), identificou a presença do fungo “Histoplasma capsulatum” em morcegos no estado.

O fungo, que vive na natureza, pode ser encontrado em fezes de morcegos e em ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica. Durante a pesquisa de Jhonatan Lima foram capturados 96 morcegos em cinco áreas diferentes na capital acreana. O estudo revelou que os morcegos são reservatórios naturais do Histoplasma capsulatum e desempenham um papel fundamental em sua disseminação.

As fezes desses animais servem como fonte de nutrientes para o fungo, o que o ajuda a se manter no ambiente. A infecção ocorre em seres humanos quando animais domésticos ou silvestres inalam os esporos presentes no ambiente contaminado, especialmente em locais onde há grande concentração de fezes de morcegos.

Quando inalados, os esporos podem causar uma infecção conhecida como histoplasmose, uma doença sistêmica que atinge principalmente o sistema respiratório. Os sintomas podem incluir tosse, febre, fadiga, dores no peito e cabeça.

Segundo pesquisa, este fungo conhecido por ser potencialmente zoonótico, capaz de ser transmitido de animais para seres humanos, nunca havia sido registrado na região até o estudo.