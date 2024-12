Gabinete movimentado: governo quer participar da articulação pela presidência da Câmara?

No mesmo dia, o gabinete do secretário-adjunto de Governo, Márcio Pereira, foi palco de duas visitas inusitadas: os vereadores eleitos Samir Bestene (PP) e Joabe Lira (UB), ambos na disputa pela presidência da Mesa Diretora da Câmara.

As reuniões aconteceram separadamente, mas o encontro com Joabe chamou atenção por contar também com a presença do secretário de Governo, Luiz Calixto, que aparece em um dos registros. As fotos rapidamente fomentaram especulações: estaria o governo tentando participar da escolha da nova presidência da Câmara? Fica a dúvida no ar.

DEIXANDO AS DIFERENÇAS DE LADO

De rostinho colado com o prefeito Tião Bocalom (PL), a deputada federal Socorro Neri (PP) exibiu em suas redes sociais uma foto ao lado do gestor de Rio Branco, registrada durante uma agenda em Brasília. Superando as diferenças do período eleitoral, a dupla agora dá sinais de sintonia, unindo forças para discutir os investimentos das emendas destinadas à capital acreana.

VIGIA, PASTOR

Em Rio Branco, um pastor de uma renomada igreja, que também ocupa um cargo político, tem causado burburinho nas redes sociais. Suas postagens, um tanto ousadas, ganharam um toque inusitado ao serem embaladas por músicas da diva pop Katy Perry. A escolha não passou despercebida pelos fiéis, que já começaram a questionar se o pastor está mais preocupado em pregar a palavra ou conquistar likes. Vigia, pastor, os irmãos estão de olho — e a internet, mais ainda!

EM BUSCA DE INVESTIMENTOS

O ex-deputado Moisés Diniz, atual presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, está em Brasília em uma intensa agenda de reuniões com ministros e secretários do Governo Federal. O objetivo é atrair investimentos para fortalecer a pesquisa científica no estado. Moisés tem se destacado pela condução eficiente da Fundação, articulando encontros estratégicos e mantendo um diálogo produtivo para garantir recursos essenciais ao desenvolvimento da ciência e inovação no Acre.

MERECIDO

Heloneida Gama, presidente da Associação Família Azul do Acre (AFAC), foi reconhecida na 11ª Semana Estadual de Direitos Humanos, realizada na noite desta terça-feira (03), pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado. Durante o evento, Heloneida recebeu um prêmio em Direitos Humanos, em reconhecimento ao trabalho exemplar que tem realizado ao longo dos anos. A homenagem à AFAC é mais do que justa, evidenciando o impacto positivo e a dedicação da presidente em prol da inclusão e do fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiências atendidas pela associação.

ALGUÉM DUVIDA?

“Se o Bocalom quiser ser candidato a governador em 2026, quem ou o que poderá impedi-lo?” Essa foi a provocação feita por uma importante liderança política do Acre. Com projetos como as 1001 casas e os viadutos em andamento, a expectativa é que, uma vez concluídos, tenham forte repercussão no estado. E já dá até para imaginar o prefeito proclamando: ‘Em Rio Branco, construí 1001 casas; como governador, construirei dez mil!’ Quem duvida que o discurso está pronto? Afinal, como bem observou o político, no jogo eleitoral, um bom legado é sempre um trampolim.

CRIME INAFIANÇÁVEL

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou projeto que torna inafiançável o crime de lesão corporal em casos de violência doméstica contra mulheres. A proposta, de autoria do senador Jorge Seif (PL-SC), recebeu parecer favorável do senador Márcio Bittar (UB) e segue agora para análise na CCJ.

AZAR NA POLÍTICA, SORTE NO JOGO

“Para quem só tem amargado derrotas na política, o título do Botafogo é uma glória a ser comemorada com quem sabe puxar o hino.” Frase dita em um grupo desses de WhatsApp sobre o vídeo divulgado pelo ex-governador Jorge Viana (PT) ao lado do ex-prefeito de Rio Branco, Angelim e do ex-senador Aníbal Diniz comemorando a vitória do Botafogo.

CARGO COBIÇADO

O diretor de Planejamento e Finanças do IAPEN, Nelson Sales, está prestes a deixar o cargo para assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, na gestão do prefeito eleito Gerlen Diniz (PP). A saída de Nelson já movimenta os bastidores, com a cobiçada diretoria entrando no radar de interessados em ocupar o posto estratégico.