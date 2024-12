Galvez enfrenta o Corinthians na Super Copa Capital

O Galvez enfrenta o Corinthians nesta terça, 3, a partir das 13 horas (hora Acre), no estádio JK, em Brasília, no Distrito Federal, na segunda partida da primeira fase da 2ª Super Copa Capital Sub-17. O Imperador foi goleado por 7 a 0 pelo Atlético Goianiense na estreia no último domingo na estreia no torneio.

O técnico Márcio Figueiredo (Faísca) conversou com elenco depois da primeira partida e fez ajustes para o duelo contra o Timão.

“Vamos enfrentar um dos melhores times do Brasil. Precisamos atuar concentrados e é necessário ter inteligência com a posse de bola”, comentou o treinador do Galvez.

Vai definir

Márcio Figueiredo deixou para definir o Galvez somente momentos antes da partida. Contudo, o treinador deve promover mudanças na equipe.