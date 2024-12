Giro age rápido e prende entregadores de delivery de drogas em Rio Branco; veja fotos

Os entregadores de drogas Andréas Brandão Canidé e Jonathas Aparecido da Silva Santos, ambos de 30 anos, foram presos na manhã desta terça-feira (3), nas proximidades do Pronto-Socorro, na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) da Polícia Militar, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando a dupla avistou os militares e empreendeu fuga.

Ao perceber que os homens estavam fugindo em atitude suspeita, numa motocicleta Yamaha vermelha, de placa QWP-0E79, os agentes rapidamente iniciaram a perseguição. A fuga durou apenas 500 metros, pois a agilidade do Giro não permitiu que a dupla fosse longe.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com os traficantes dois canivetes e uma quantidade significativa de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro trocado. Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.