Gladson nomeia 11 novos defensores públicos aprovados no último concurso; veja lista

O governador Gladson Cameli nomeou nesta quarta-feira (4), a partir de decreto lançado no Diário Oficial do Estado (DOE), 11 defensores públicos aprovados no último concurso da instituição.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

Os novos defensores são:

Maria Leticia de Brito Fontenele;

Mateus Wesley Teixeira de Lima e Sousa;

Daniela Alaine Silva Nogueira (PPI);

Livia Batista Sales Carneiro;

Henry Sandres de Oliveira (PCD);

Euclides Cesar Junior;

Lais Andrade Santos;

Tiago Gonçalves dos Santos (PPI);

Christian Guedes da Silva;

Isadora Gonçalves Tenorio;

Bruno da Silva Fontinele.

A data da posse ainda não foi divulgada.