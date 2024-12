O processo seletivo para o ingresso de novos alunos no Colégio Militar Estadual Dom Pedro II teve seu resultado publicado, nesta quinta-feira (26), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e a Secretaria de Educação e Cultura (SEE).

As vagas são destinadas para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, assim como para o 1º ano do Ensino Médio. Os pais ou responsáveis deverão seguir as orientações do documento publicado.

Maiores informações podem ser conferidas no site oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e também no portal da Secretaria de Educação.

Confira a lista: