Governo divulga resultado de mais uma etapa do concurso do Iapen; veja lista completa

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (30) o resultado de mais uma etapa do concurso público do Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal.

Essa etapa corresponde ao resultado preliminar da investigação criminal e social.

O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social no período das 8h do dia 02 até às 15h do dia 03 de janeiro de 2025, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

O resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social, será divulgado no site do IBFC www.ibfc.org.or, na aba “Resultados”.

VEJA LISTA: