Governo e Prefeitura se reúnem com representantes de famílias acampadas na Aleac para buscar soluções

O governo do Acre, por meio do chefe de gabinete da vice-governadora Mailza Assis, Henrique Afonso; do secretário de Governo, Luiz Calixto; e de membros da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), assim como gestores da Prefeitura de Rio Branco, receberam nesta quinta-feira, 12, representantes das famílias acampadas no hall da Assembleia Legislativa (Aleac), na capital.

Durante o encontro, foram abordadas diversas estratégias emergenciais, com o objetivo de enfrentar a situação. Uma das principais pautas foi o levantamento de dados, permitindo melhor compreensão das necessidades e condições dos envolvidos. Essa coleta de informações é fundamental para identificar as principais demandas e estruturar um auxílio imediato e eficaz.

Além disso, discutiu-se a importância de estabelecer possibilidades de suporte que possam minimizar os impactos enfrentados por essas pessoas. A colaboração entre as diferentes partes envolvidas foi ressaltada como essencial para garantir que as ações sejam coordenadas e atendam às necessidades mais urgentes.

O secretário Luiz Calixto ressaltou a importância do diálogo. “Estamos cientes das dificuldades que as famílias acampadas enfrentam e queremos garantir que estamos trabalhando para oferecer soluções. A empatia do governo em relação a essa situação é fundamental e estamos apurando as famílias que realmente precisam”, declarou.

Henrique Afonso enfatizou que a SEASDH está integrando as informações coletadas com a Prefeitura. “Com base nesse levantamento, será possível identificar quem se enquadra nos critérios para o aluguel social, que é a principal reivindicação das famílias. Assim, o governo poderá se posicionar e negociar diretamente com as lideranças do movimento”.

O encontro representou um passo significativo na busca por soluções que ofereçam dignidade e apoio aos acampados, reafirmando o compromisso do governo em promover um ambiente mais justo e solidário.

Por parte das SEASDH, também estiveram presentes na reunião a secretária adjunta Amanda Vasconcelos e o diretor de Assistência Social, Hilquias Almeida. Por parte do Município, o secretário de Direitos Humanos Wellington Chagas e a diretora de Direitos Humanos, Rila Freze.