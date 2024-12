Governo entrega novas viaturas ao Samu e torres de vídeo para cirurgias complexas; VÍDEO

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou na tarde desta segunda-feira (9), a cerimônia de entrega de quatro novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Também foram entregues fardamento e Desfibrilador Externo Automático (DEA) para os servidores do Samu, além de Torres de Vídeo Cirurgia para laparoscopia para as Unidades de Saúde do Estado.

Os equipamentos e veículos são frutos de recursos do Governo Federal (R$ 1,1 milhão) e de emendas parlamentares do deputado Roberto Duarte (R$ 552 mil) e do senador Márcio Bittar (R$ 1,2 milhão).

O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli, que falou sobre a importância dos investimentos na área da Saúde.

“Sempre deixei claro que minha missão é cuidar das pessoas. O Governo é isso: investimento sem limites em saúde para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade. Hoje, nossos servidores estão sendo atendidos com equipamentos de ponta, novas ambulâncias. Temos sempre que pensar na população e naqueles que cuidam da nossa saúde. Muito feliz por mais essa conquista”, destacou o chefe do executivo.

Quem também comemorou os investimentos foi o secretário Pedro Pascoal, que tem o Samu como primeira casa.

“Estou com o coração vibrando porque toda conquista do Samu também é uma conquista minha, pessoal e profissional. Essa é minha primeira casa, o lugar onde atuei por muitos anos da minha vida. Estamos aqui entregando essas ambulâncias e equipamentos porque nossa missão é cuidar das pessoas, dos nossos profissionais da Saúde. Meu agradecimento ao governador Gladson Cameli por acreditar nesse trabalho”, salientou o secretário.