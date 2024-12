Governo realiza sorteio de casas populares no Loteamento Santa Cruz; ASSISTA AO VIVO

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) realizará nesta quinta-feira (26) o sorteio de 15 unidades habitacionais do Loteamento Santa Cruz.

O sorteio será transmitido pelo canal oficial do Governo do Estado do Acre e tem como objetivo de ampliar o alcance do público, permitindo que interessados acompanhem remotamente, assegurando ampla divulgação do evento. A transmissão acontece a partir das 14h.

As pessoas que vão concorrer a essas unidades habitacionais se inscreveram no site da Sehurb.

Acompanhe o sorteio: