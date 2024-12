Grupo J Cruz inaugura nova unidade Ultra Popular e entrega casa a ganhadora de sorteio

O grupo J Cruz inaugurou mais uma unidade da Drogaria Ultra Popular na capital acreana, neste sábado (21). O novo endereço fica localizado no bairro Manoel Julião. O evento de lançamento contou ainda com a entrega das chaves de uma casa no valor de R$ 500 mil à ganhadora da promoção Compra Bem que a Sorte Vem, da Farmarcas.

Segundo Edson Oliveira, diretor proprietário do grupo J Cruz, a nova loja, localizada na rua Aureliano Lopes, foi projetada para oferecer um atendimento de qualidade e produtos acessíveis.

“É, hoje é um dia muito importante pra nós, inclusive aqui pra região, que nós estamos inaugurando mais uma unidade numa região aqui, bem central aqui do Manel Julião, e a população sempre cobrava uma loja nossa aqui pra essa região. Nós estamos chegando hoje, entregando essa loja muito bonita, bem organizada, bem estruturada, com equipe muito bem treinada pra poder ter realmente uma entrega boa, um serviço legal pro nosso consumidor”, ressaltou.

O ponto alto do dia foi a entrega da primeira casa sorteada na 7ª edição da Promoção Farmarcas “Compre Bem que a Sorte Vem”. A ganhadora, Creuziane Pontes, de 33 anos, moradora de uma área de alagação no bairro Seis de Agosto, contou que comprou um combo de fraldas para a sua filha e se emocionou ao receber o prêmio.

“Foi um susto, porque eu nunca imaginei que comprando um combo de fralda eu poderia conseguir ganhar uma casa. Foram 55 milhões de números e eu fui a sorteada. Nunca imaginei que comprando um combo de fraldas poderia ganhar uma casa. Esse prêmio é uma vitória que vai mudar a vida da minha família”, disse Creuziane, que agora vai poder dar um lar mais seguro e confortável para sua mãe e sua filha.

A promoção, que segue até 31 de janeiro de 2025, já distribuiu mais de R$ 2 milhões em prêmios e é considerada a maior do varejo farmacêutico brasileiro. O presidente da Farmarcas, Edison Tamascia, destacou o impacto social da campanha.

“Eu estou muito feliz, sobretudo por ser uma senhora que precisa bastante. O objetivo dessa campanha é social, de podermos entregar uma casa e fazer com que uma pessoa tenha mais conforto. Para nós é excepcional e estou muito feliz que saiu aqui no Acre, em especial para essa senhora”, ressaltou.

O próximo sorteio acontece no dia 8 de fevereiro de 2025, no qual serão sorteados 700 prêmios de 700 reais e a última casa no valor de 500 mil reais.

VEJA FOTOS: