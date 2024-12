Guerra entre facções criminosas deixa um morto e outro ferido no Segundo Distrito de Rio Branco

Kslley Matheus de Queiroz, de 25 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto com vários tiros, e seu amigo, identificado como João Wesley Rocha da Silva, de 24 anos, ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (18). Os crimes ocorreram em frente a um quarteirão situado na Rua Coelho Ramos, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Kslley e João Wesley estavam sentados em frente ao portão do quarteirão quando criminosos não identificados se aproximaram em um veículo modelo Gol, de cor vermelha.

Os suspeitos desceram armados e efetuaram vários disparos contra as vítimas. João foi atingido por um tiro no braço esquerdo e, mesmo ferido, conseguiu correr para dentro de um apartamento. Já Kslley foi atingido com vários tiros na região do peito e, na tentativa de fugir, ainda conseguiu correr até o quintal do quarteirão, onde caiu sangrando. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Kslley Matheus, que já estava morto. João Wesley recebeu os primeiros socorros, foi estabilizado e levado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal e, em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos autores dos crimes, mas eles não foram encontrados.

Após o término da perícia, o corpo de Kslley Matheus foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Ainda segundo informações da polícia, a motivação do ataque pode estar relacionada à guerra entre organizações criminosas, já que Kslley havia saído do presídio há cerca de sete meses.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).