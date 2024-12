Em 2006, aconteceu a copa do mundo na Alemanha, onde a Itália sagrou-se tetracampeã, em uma partida que foi marcada pela despedida dos gramados (e cabeçada em jogador adversário) de Zinédine Zidane. Entretanto, o estado do Acre também tem um marco importante na história de seu futebol neste ano, já que, neste exato dia, 17 de dezembro, mas de 2006, era inaugurado o estádio Arena da Floresta.

Recentemente o estádio finalizou grande reforma, e foi reinaugurado, podendo ser utilizado para partidas oficiais depois de dois anos, com o primeiro confronto da nova fase sendo Santa Cruz-AC contra a equipe sub-20 do Flamengo.

O estádio demorou cerca de quatro anos para ser concluído, entre os anos de 2002 e 2006, e teve um custo, à época, de aproximadamente R$18 milhões. A partida de estreia foi entre o clube acreano Rio Branco, e a Seleção Brasileira sub-20,

A escalação da canarinho contava com nomes que viriam a ter destaque no futebol nacional e internacional, como William (ex-Corinthians e ex-Chelsea), Muriel (ex-Internacional). Já o estrelão acreano contou com nomes como Doka Madureira, Rogério Tarauacá, Ley e Ico.

A partida se encerrou com vitória do Rio Branco, com gols de Rogério Tarauacá (sendo o primeiro do estádio), e Luiz Rômulo, já o gol da seleção brasileira sub-20 veio dos pés de Thiago Heleno (Athletico Paranaense).

Durante a atual gestão do governo do estado o estádio chegou a ser rebatizado, se tornando a Arena Acreana, com mudança na pintura e nova identidade visual. Entretanto, a mudança não vingou, voltando ao nome original.

Um marco na Região Norte

O estádio é marcado também pelos títulos dos clubes acreanos comemorados em seu gramado, sendo 15 troféus erguidos entre 2007 e 2022, por cinco clubes diferentes, sendo eles: Rio Branco-Ac (2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 e 2021); Atlético-AC (2016, 2017 e 2019); Juventus-AC (2009); Galvez (2020); e Humaitá (2022).

Dentre seus jogos mais marcantes, o quase acesso do estrelão à série B do campeonato brasileiro, em 2009, se destaca, já que, após ficar com um empate por 1 a 1 fora de casa, o critério do gol fora deixava o Rio Branco precisando apenas de um empate sem gols para se classificar. Os torcedores acreanos lotaram o estádio para ver o empate por 2 a 2, o que, pela mesma regra do gol fora de casa, tirou a classificação do time acreano.