Hábito de beber café pode reduzir risco de câncer de cabeça e pescoço

As pessoas que mantêm o hábito de tomar de três a quatro xícaras de café diariamente correm menos risco de desenvolver câncer de cabeça e pescoço, segundo pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. A descoberta foi publicada nesta segunda-feira (23/12), na revista Cancer.

O câncer de cabeça e pescoço engloba uma série de tumores malignos que podem aparecer na boca, faringe, laringe, nariz, seios paranasais, tireoide e glândulas salivares. A doença é uma das principais causas de adoecimento e mortalidade por câncer.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores de Utah analisaram 14 estudos anteriores, com os registros de saúde de aproximadamente 25 mil pessoas, com informações coletadas ao longo de 14 anos. Entre os participantes, 9.548 tinham diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço e os outros 15.783 entraram para comparação.

Os cientistas estavam em busca de evidências sobre o que se destacava nas dietas de indivíduos com diferentes tumores de cabeça e pescoço. A fim de confirmar uma relação mais precisa entre o consumo de café e chá e os cânceres dos tecidos com os quais as bebidas entram em contato.

Café reduz risco de câncer de cabeça e pescoço

Os dados confirmaram que o hábito de fumar, beber grandes quantidades de álcool regularmente e comer alimentos pouco saudáveis aumentam o risco de desenvolver esse tipo de câncer. Pessoas que usam produtos de tabaco correm 10 vezes mais risco de desenvolver câncer de cabeça e pescoço. O risco é ainda maior se o tabagismo é conjugado ao consumo de álcool.

Por outro lado, os que consomem bebidas com substâncias anticancerígenas e anti-inflamatórias, como café e chá, correm menor risco.

Os dados mostraram que as pessoas que bebem mais de quatro xícaras de café com cafeína por dia têm 17% menos chances de desenvolver câncer de cabeça e pescoço em geral, em comparação com os que não bebiam café. Eles também têm 30% menos chances de ter câncer de boca e 22% menos chances de ter câncer de garganta.

Beber de três a quatro xícaras de café com cafeína foi associado a um risco 41% menor de ter câncer hipofaríngeo, um tipo raro da doença, que se desenvolve na parte inferior da garganta.

O café descafeinado foi associado a um risco 25% menor de desenvolver câncer na boca ou na língua. Já o consumo de chá estava relacionado a 29% menos chances de desenvolver câncer hipofaríngeo.

Os pesquisadores reconhecem que o estudo tem algumas limitações, como o fato de as informações usadas terem sido auto-relatadas pelos participantes. Além disso, o tipo específico de chá ou café também não foi levado em consideração.