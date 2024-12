Como parte das celebrações pelo Dia Nacional do Doador de Sangue, o Hemoacre dedicou a manhã do último sábado (14), para homenagear os doadores de plaquetas. De acordo com a instituição, os voluntários desempenham um papel essencial no atendimento emergencial de pacientes com doenças raras, condições oncológicas e outras enfermidades graves.

O Hemoacre expressou gratidão pelos doadores que ajudam as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Durante o encontro foi realizado um bingo, junto a um café da manhã dedicado aos doadores.

O Dia Nacional do Doador de Sangue é comemorado em todo o país no dia 25 de novembro. A data foi criada em 30 de junho de 1964, em alusão ao aniversário da fundação da Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue.

Confira as fotos: