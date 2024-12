Homem desaparece na mata após sair para caçar e é resgatado após três dias no Acre

Em uma operação de resgate realizada nesta terça-feira (17), uma equipe do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Acre localizou um homem identificado por Francisco Martins da Silva, de 59 anos, que estava perdido em uma área de mata no Rio Muru, em Tarauacá.

Francisco estava perdido desde o domingo (15), quando saiu para caçar na região do Igarapé Ouro Preto, por volta das 5h da manhã. Após não retornar no horário previsto, a família imediatamente acionou os bombeiros.

Quatro militares integraram a equipe de buscas, que foram realizadas em uma densa área de mata. O difícil acesso fez com que os trabalhos fossem ainda mais difíceis.

Após navegarem por cerca de cinco horas os homens do Corpo de Bombeiros conseguiram localizar Francisco, que estava às margens do rio, três dias após seu desaparecimento.