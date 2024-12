Homem é ferido a golpes de ripa enquanto andava de bicicleta na Baixada da Sobral

Gerlan Alain Mota Lopes, de 39 anos, foi vítima de agressão física por golpes de ripa em via pública na noite desta quarta-feira (11), na rua Mauá, no bairro João Eduardo I, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Gerlan estava trafegando de bicicleta pela rua Mauá quando, inesperadamente, um homem não identificado o abordou e, em posse de uma ripa, desferiu vários golpes, que ocasionaram um corte superficial na cabeça e um hematoma no braço da vítima. Mesmo ferido, Gerlan conseguiu chegar até a casa de familiares, na travessa Carlos Santos, e pediu ajuda. O autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Gerlan à Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva), na Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região. Eles conseguiram prender o agressor, identificado como José Fabrício, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.