Homem é flagrado por câmeras de segurança ao agredir mulher e bebê

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança agredindo uma mulher e um bebê, em via pública, na tarde desexta-feira (20/12), em Campo Verde, a 123 km de Cuiabá, Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, as imagens mostram quando o homem, de 50 anos, retira a mulher do veículo pelos cabelos e a joga no canteiro da via pública, a agredindo na sequência. A vítima está com uma bebê, de 11 meses, no colo.

Uma equipe da Delegacia de Campo Verde passava pelo local, na avenida Mato Grosso com a MT-140, quando avistou a situação.