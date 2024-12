IEPTEC lança edital de processo seletivo simplificado; confira

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre lançou o edital nº 08/2024 com objetivo de formar cadastro reserva. Neste novo processo seletivo IEPTEC a meta é formar cadastro para Profissional Bolsista Não Docente Mensalista.

Os selecionados formarão banco de reserva técnica para atuação na área administrativa do IEPTEC, podendo disputar candidiatos de níveis médio, técnico e superior completo.

Conheça a função

O processo seletivo simplificado vai formar cadastro reserva na função de Profissional Bolsista Não Docente Mensalista. O valor pago aos bolsistas do IEPTEC varia de R$ 1.800,00 a R$ 3.520,00, conforme o grau de escolaridade, para trabalhar em jornadas semanais de 30 a 40 horas.

As principais atividades realizadas são:

Prestar suporte na gestão institucional, auxiliando em tarefas administrativas;

Acompanhar e subsidiar as atividades atinentes aos setores nos quais estão lotados;

Auxiliar os chefes imediatos na execução das atividades do setor;

Prestar serviços de atendimento ao público interno e externo;

Executar atividades administrativas e de secretaria;

Executar atividades de gestão;

Atuar no auxílio de todos os processos de recrutamento e seleção;

Auxiliar a Instituição em processos licitatórios, jurídicos, financeiros, contábeis, entre outros; e

Enviar ao chefe imediato relatório mensal.

Veja como participar

As inscrições no processo seletivo IEPTEC devem ser realizadas via internet, das 8h do dia 4 até 23h59 de 10 de dezembro 2024. A solicitação deve ser realizada pelo endereço eletrônico do Instituto.

Seleção

Os candidatos inscritos no processo seletivo IEPTEC serão avaliados por meio de duas etapas, confira:

Análise das condições de elegibilidade das inscrições, de caráter eliminatório;

de elegibilidade das inscrições, de caráter eliminatório; Análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, quando serão considerados: a titularidade, a qualificação profissional e a experiência profissional.

Mais informações

Outros detalhes sobre o processo seletivo do Instituto devem ser conferidos em seu edital, que está publicado no link de inscrição.

Dúvidas podem ser esclarecidas entrando em contato pelo endereço de e-mail [email protected].