Investigado por emboscada em rodovia, ex-presidente de organizada do Palmeiras se entrega à polícia

Jorge e Felipe cumprirão prisão temporária e prestarão depoimentos. Eles haviam renunciado aos cargos na direção da torcida do Palmeiras no início da semana. Em nota, a Mancha Alvi Verde informou que um conselho administrativo ficará responsável pelas decisões da entidade até a próxima eleição, agendada para ocorrer em junho.

Com as novas prisões, chega a 15 o número de pessoas detidas decorrentes do confronto que vitimou José Victor Miranda, de 30 anos. O torcedor era integrante da torcida organizada Máfia Azul de Sete Lagoas, do interior de Minas Gerais, e teve 70% do corpo queimado. Ele deixa um filho.