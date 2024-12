Iza lança novo clipe estrelado pela filha Nala; assista

A cantora Iza, 34, lançou, na noite desta quarta-feira (18), a nova canção “Como Posso Amar Assim?”. A música já chegou acompanhada de um videoclipe estrelado nada menos do que Nala, a filha da cantora de apenas dois meses de vida.

“Como Posso Amar Assim?” fala sobre o relacionamento da cantora com a pequena. O registro traz imagens das duas juntas por diversos momentos, vídeos de Iza durante a gestação, além de trazer o momento exato da descoberta da gravidez.

Mais cedo, para divulgar o lançamento, a voz de “Dona de Mim” compartilhou fotos com sua primogênita, e também mostrou o berço da bebê, que tinha um móbile com animais feito em crochê e, no fundo, um papel de parede de folhas.

No último sábado (14), Iza já havia compartilhado uma nova foto de Nala, que possui o mesmo nome de sua personagem no filme “Mufasa: O Rei Leão”, em que ela é dubladora.

Assista ao clipe de “Como Posso Amar Assim?”: