Jogador da Fiorentina que sofreu convulsão em campo é extubado após 13 horas

O meio-campista da Fiorentina, Edoardo Bove, que colapsou durante a primeira etapa do duelo com a Inter de Milão, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, neste domingo (1), foi extubado após 13 horas e passa bem. O jogador de 22 anos sofreu uma convulsão em campo e não teve danos no cérebro nem no coração, segundo informações do jornal “La Repubblica”.

Os médicos excluíram “lesões agudas” ao organismo do atleta e suspeitam que ele tenha tido uma arritmia cardíaca. No ato da situação abrupta, jogadores solicitaram de forma imediata o atendimento médico, e uma ambulância levou o atleta para o hospital mais próximo do Artemio Franchi. Bove está acompanhado dos pais e da namorada no Hospital Universitário Careggi, em Florença. O jornal La Reppublica disse que o jogador segue na UTI e passará por novos exames. Jogo entre Fiorentina e Inter de Milão foi interrompido A partida entre as duas equipes não foi retomada em respeito a Edoardo e à situação psicológica dos atletas da Viola, que ficaram visivelmente abalados com o problema de saúde de seu companheiro. O confronto será retomado em uma data e horário a serem definidos pela Federação Italiana de Futebol (FIGC). Edoardo Bove tem apenas 22 anos. Nascido em Roma, o meio-campista jogou na infância pelo amador Boreale DonOrione, mas em 2012, se juntou às categorias de base do time com o mesmo nome da capital italiana. Sua estreia nos profissionais da Giallorossi aconteceu em maio de 2021, na vitória sobre o Crotone por 5 a 0, entrando na segunda etapa no lugar de Ebrima Darboe.