Jovem é esfaqueado após ser furtado e tentar tomar celular de assaltante próximo a boca de fumo

O jovem Alisson Camurça da Silva, 26 anos, teve o celular roubado e foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (1º), na Travessa Cearense, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alisson estava bebendo e supostamente consumindo entorpecentes com alguns amigos. Ainda de acordo com a polícia, a droga estava acabando e uma mulher, até o momento não identificada, teria roubado o celular do rapaz e ido até uma boca de fumo para “empenhá-lo” em troca de mais entorpecentes.

Alisson percebeu a falta do aparelho celular, lembrou da mulher que estava com o grupo e saiu rapidamente da residência. Ele foi até a rua e conseguiu alcançar a suspeita antes que ela chegasse à boca de fumo. Ao segurá-la pelo braço, a mulher se virou e, de posse de um punhal, desferiu um golpe que atingiu a axila direita da vítima. Após a agressão, a mulher soltou o celular e fugiu.

A vítima retornou à casa onde estava bebendo e pediu ajuda aos amigos, que acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, e os paramédicos prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada, em estado estável, ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, colheu informações sobre o ocorrido e iniciou buscas pela suspeita na região, mas ela não foi localizada.

O caso será inicialmente investigado pelos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).